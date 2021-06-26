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Северо-Восточную хорду достроят в следующем году

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Общая строительная готовность Северо-Восточной хорды в настоящее время составляет 80%, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев в субботу.

"Сейчас в работе находятся три участка из девяти. В полном объеме завершить строительство хорды планируется в 2022 году", - сказал он.

Глава стройкомплекса отметил, что на этих участках хорды возводится большое количество эстакад, путепроводов и других дорожных сооружений.

Как он рассказал, для строительства этих объектов применяются наиболее безопасные и оригинальные инженерные решения. "Например, на съезде в сторону Алтуфьевского шоссе возводится самая длинная эстакада Северо-Восточной хорды протяженностью почти 2,4 км. При ее сооружении для обеспечения бесперебойного движения поездов под эстакадой применялся метод так называемой надвижки", - пояснил Бочкарев.

Ранее заммэра сообщал, что строительная готовность столичной системы хордовых магистралей, которая включает в себя Северо-Западную, Северо-Восточную и Юго-Восточную хорду, а также Южную рокаду, составляет 57%.

Москва Северо-Восточная хорда

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