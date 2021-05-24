Безработица в Москве выросла почти в семь раз в период пандемии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в Москве в период пандемии COVID-19 вырос почти в семь раз, работу искали 224 тысячи жителей столицы, сообщил замдиректора городского центра занятости населения Андрей Тарасов.

"Прошлый год был достаточно сложный... Уровень безработицы в Москве вырос практически в семь раз, пик был достигнут в октябре 2020 года", - сказал Тарасов в понедельник на форуме для самозанятых в Москве.

По словам Тарасова, в октябре работу искали 224 тыс. москвичей. До пандемии COVID-19 уровень безработицы в городе составлял в среднем 28-30 тыс. человек.

Тарасов добавил, что в этих условиях в городе выросло число регистраций самозанятых. "Май прошлого года - мы помним, что это был разгар пандемии - на территории города был всплеск регистраций (самозанятых - ИФ) . На тот момент было зарегистрировано около 30 тыс. самозанятых в городе", - отметил Тарасов.

Он пояснил, что основная масса самозанятых, зарегистрированных в тот период, работала в сферах логистики и доставки.

Уровень безработицы в Москве сокращается последние месяцы. По состоянию на май он составил 0,7%, что в два раза меньше итоговых показателей 2020 года.