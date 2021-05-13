Минтруд отметил снижение уровня безработицы в РФ до 5,4%

Безработными являются менее 4,1 млн россиян, сообщил министр Антон Котяков

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в России в марте по сравнению с августом прошлого года снизился до 5,4%, безработными являются менее 4,1 млн граждан, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

"По данным Росстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4%, это менее 4,1 млн человек", - сказал Котяков в четверг на совещании президента с членами правительства.

Он добавил, что "на пике в августе (2020 года) уровень безработицы составлял 6,4%". По его словам, также сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан.

"По состоянию на 12 мая это уже менее 1 млн 530 тыс. человек (по данным на 20 апреля их было 1, 65 млн человек - ИФ), из них почти 700 тыс. граждан стоят на учете с прошлого года", - сказал Котяков.

Министр напомнил о поручении главы государства о возвращении рынка труда к допандемическим показателем.

По его словам, достижение данных показателей возможно за счет расширения новых вакансий, внедрения программ субсидированного найма (выплаты работодателям при найме безработных трех минимальных размеров оплаты труда на каждого нового сотрудника) и обучения безработных.

Котяков также сообщил, что на сегодняшний день в 17 регионах допандемические показатели по числу занятых уже достигнуты, в 40 - численность работающих граждан восстанавливается по прогнозу или с небольшим опережением, в 24 субъектах "в последние месяцы численность занятых незначительно сократилась: эти колебания связаны преимущественно с сезонным фактором".

При этом министр отметил, что "в 4-х регионах ситуация сложная" и общее количество занятых ниже, чем было год назад. "Это республики Коми и Марий Эл, Алтайский край и Псковская область", - сказал он.

Котяков заверил, что эти регионы находятся на особом контроле ведомства.