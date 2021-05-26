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Сотрудника Московской консерватории оправдали по делу об убийстве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал двоих фигурантов дела об убийстве музыканта Никиты Куклина.

Как сообщили Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда, Илья Чалых и Сергей Супиченко оправданы по предъявленному обвинению за отсутствием события преступления. За ними признано право на реабилитацию. В СМИ отмечалось, что Чалых занимал должность руководителя региональных концертных проектов Московской государственной академической консерватории, а Куклин работал в оркестре Владимира Спивакова.

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Как заявили ранее в прокуратуре Москвы, по версии следствия, Чалых и Супиченко убили Куклина после ссоры. Согласно фабуле дела, трагедия произошла дома у Чалых: следствие утверждало, что хозяин "зажал рукой и удерживал не менее пяти минут шею потерпевшего, а второй удерживал ноги мужчины".

Изначально Чалых и Супиченко вменялось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111), однако в августе 2020 дело было передано из Люблинского межрайонного следственного отдела Следственного управления по Юго-Восточному округу столичного Следственного комитета в центральный аппарат СК РФ, где фигурантам окончательно предъявили обвинение в убийстве (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), после чего по решению суда оба были арестованы.

Вину по обвинению в убийстве Чалых и Супиченко не признали.

Мосгорсуд

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