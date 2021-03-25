Сотрудника Московской консерватории и его приятеля будут судить по делу об убийстве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд рассмотрит дело сотрудника Московской государственной академической консерватории Ильи Чалых и его подельника, обвиняемого в убийство пианиста Никиты Куклина.

"Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей столицы в возрасте 33 и 38 лет. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Она не уточнила фамилий обвиняемых, но осведомленный источник пояснил, что речь идет о Чалых и его приятеле, так же участвовавшем в убийстве.

По версии следствия, в августе 2019 года обвиняемые распивали спиртное с Куклиным, и после ссоры решили его убить. "Один из обвиняемых зажал рукой и удерживал не менее пяти минут шею потерпевшего, а второй удерживал ноги мужчины. В результате 33-летний потерпевший скончался от механической асфиксии", - сказала представитель прокуратуры.

Как сообщал "Коммерсантъ", убитый пианист работал в оркестре Владимира Спивакова. Вину обвиняемые не признали. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), затем его переквалифицировали на статью об убийстве (ст. 105 УК РФ).