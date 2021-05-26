Суд в Подмосковье дал условные сроки пяти иеговистам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье суд назначил условные сроки бывшему и четырем действующим участникам ячейки "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России") в Чехове, сообщили в региональном главке СКР.

Суд установил, что они участвовали в деятельности этой организации и пропагандировали ее, хотя знали, что она запрещена в России судом.

В зависимости от роли каждого они были признаны виновными по ч. 1 ст. 282.2, ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК.

Один из подсудимых получил шесть лет условно с испытательным сроком пять лет, остальные - по два года.