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Задержаны трое лидеров ячеек "Свидетелей Иеговы" в Курганской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Курганские сотрудники правоохранительных органов задержали троих руководителей местных ячеек запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, трое задержанных в Шадринске и Кургане входили в структуру ликвидированной экстремистской религиозной организации "Управленческий Центр свидетелей Иеговы в России". Все трое фактически являлись руководителями местных религиозных ячеек.

Задержанные подозреваются по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). В настоящее время решается вопрос об их аресте.

Установлено, что они с 2017 года проводили в Кургане и Шадринске, а также районах Курганской области собрания "Свидетелей Иеговы", к участию в которых привлекли свыше 130 человек.

Следователи совместно с полицейскими, сотрудниками региональных управлений ФСБ и Росгвардии провели более 30 обысков у задержанных и их сторонников, изъяли запрещенную литературу, компьютеры, электронные носители и средства связи.

Курганская область СКР

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