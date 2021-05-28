Два человека пострадали в драке у Люблинского пруда на юго-востоке Москвы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В результате конфликта между гражданами на территории парка возле Люблинского пруда на юго-востоке Москвы два человека получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

"Поступило сообщение о конфликте между гражданами на территории ЮВАО возле Люблинского пруда. По предварительным данным, между ними произошел конфликт на бытовой почве", - сказали в пресс-службе управления.

Там сообщили, что в результате инцидента, предположительно, два человека получили телесные повреждения.

Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, удары пострадавшим гражданам нанесли оппоненты бейсбольными битами. Участниками конфликта, по его словам, были отдыхающие на территории парка.

"Граждане находились в соседних друг от друга беседках неподалеку от пруда, отдыхали с алкогольными напитками. Завязался конфликт, который перерос в драку", - сказал источник.

В настоящее время, как пояснили в МВД, полицейские опрашивают участников и возможных свидетелей инцидента.