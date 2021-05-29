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В Кремле стартует церемония развода караулов Президентского полка

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Первая в 2021 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка стартует в полдень субботы на Соборной площади Московского Кремля.

Дождь и гроза, которые ожидаются в Москве в течение всего дня, представлению не помешают, заверили "Интерфакс" в Федеральной службе охраны (ФСО).

В прошлом году из-за пандемии коронавируса москвичи и гости столицы были лишены возможности посетить церемонию

В текущем - 17-м по счету сезоне - церемониальные разводы караулов будут как и прежде проходить в Кремле с мая по сентябрь по субботам в 12:00, отметили в ФСО.

Президентский полк - единственная в своем роде воинская часть России, личный состав которой обеспечивает безопасность объектов государственной охраны, в том числе Московского Кремля, а также принимает участие в мероприятиях государственного уровня. В 2021 году элитный полк отмечает свое 85-летие.

Кремль Президентский полк ФСО

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