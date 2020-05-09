Путин пообещал, что все планы по развитию армии и флота РФ будут выполнены

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обещает выполнить все планы по развитию армии и флота России.

"Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть - все планы по развитию армии и флота России будут выполнены. В этом не должно быть никаких сомнений", - сказал он, выступая на церемонии марша пеших и конных караулов Президентского полка.

"Наши Вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику, - отметил Путин. - И мы знаем главное - это оружие в надежных руках".

Это оружие, подчеркнул он, доверено людям, которых вдохновляет, ведет вперед любовь к Отечеству и к своему народу. "Верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат победы. Слава нашему народу, народу-победителю, слава доблестным Вооруженным силам России. С праздником вас, с Днем Победы!" - сказал президент.

Обращаясь к военнослужащим, Путин заявил, что в парадном строю наследники великой Победы.

"Уверен, каждый из вас, все солдаты и офицеры Вооруженных сил России равняются на наших ветеранов, на мужество фронтовиков, их преданность долгу и присяге, своим близким, своему Отечеству, ради которых они сражались, не жалея себя, бились до последнего на легендарных рубежах и на безымянных высотах", - сказал он.

Армия и флот России, подчеркнул Путин, верны этим ратным традициям. "Сегодняшние защитники Родины доказали это в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны", - заявил глава государства.

Уже много лет подряд с апреля по октябрь по субботам на Соборной площади Кремля в полдень проходит церемониал - Развод пеших и конных караулов Президентского полка, посмотреть который могут все желающие. В этом году из эпидемиологической ситуации это зрелищное мероприятие пока отменено.

До этого смотр полка Путин проводил 7 мая 2018 года - после церемонии вступления в должность президента РФ.

История полка

Президентский полк был сформирован весной 1936 года и назывался тогда Полком специального назначения.

Он принимал активное участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. 25 июня 1941 года его бойцы и командиры оборудовали огневые точки на Кремлевской стене и несли возле них круглосуточное дежурство.

Из состава полка были сформированы группы снайперов, которые в общей сложности уничтожили на фронтах более 1200 захватчиков. В 1944 году полку вручили Боевое Красное знамя, под которым он участвовал в Параде Победы на Красной площади в 1945 году. За боевые заслуги полк был удостоен ордена Красного Знамени.

С 1952 года часть стала официально именоваться Отдельным полком специального назначения, а с 1976 года в его составе формируется рота специального караула. С тех пора она принимает участие во всех официальных протокольных мероприятиях главы государства и высших зарубежных гостей.

В 1993 году отдельный Кремлевский полк был преобразован в Президентский полк Комендатуры Московского Кремля Главного управления охраны РФ.

С 1997 года военнослужащие полка заступили на постоянный пост почетного караула у Кремлевской стены, у Могилы Неизвестного солдата.

Полк подчиняется непосредственно президенту РФ - Верховному главнокомандующему, он входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы.