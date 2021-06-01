"Вымпелком" завершил строительство сети 5G-ready в московском метро

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") завершило строительство сети 5G-ready в московском метро, включая тоннели между станциями, говорится в сообщении компании.

Инвестиции в проект компания не называет. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в течение трех лет оператор планировал вложить в проект 3 млрд рублей.

Сеть построена с использование частот LTE1800, LTE2100 и LTE2600, агрегация которых позволит загружать контент на смартфон со скоростью до 300 Мбит/с. Такой скорости достаточно, чтобы загружать видеофайлы в высоком качестве, играть в онлайн-игры, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться по видеосвязи и пользоваться другими мобильными сервисами в дороге.

Как отмечает компания, за последний год "Вымпелком" увеличил свою инфраструктуру в метро в 3,5 раза и построил более 1 тыс. новых базовых станций. Мобильный трафик в сети вырос в 16 раз по сравнению с маем 2020 года. Более 95% клиентов компании во время поездок в метро используют мобильный интернет.