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Tele2 в июле установит оборудование 5G-ready на всей трассе М11

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сотовый оператор Tele2 в июле 2021 года завершит размещение 100 дополнительных базовых станций 5G-ready (готовых к внедрению 5G) на автодороге М11 "Нева" (Москва - Петербург), что обеспечит покрытие LTE на протяженности всей трассы и позволит подготовить сеть для развития беспилотного грузового транспорта, говорится в сообщении оператора.

Tele2 установит новое оборудование на объектах инфраструктурного оператора "Линк Девелопмент", который построил антенно-мачтовые сооружения и обеспечил энергоснабжение башен.

"Создание новейшей телекоммуникационной инфраструктуры 5G-ready вдоль важнейшего транспортного объекта - необходимое условие для развития технологий V2X (технологий машинного взаимодействия). Трасса М-11 станет до 2024 года первым в России беспилотным логистическим коридором", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ и ряд российских грузоперевозчиков и разработчиков технологий подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о создании транспортного коридора для беспилотников на М-11 "Нева". Предполагается, что вдоль дороги будет создана необходимая цифровая инфраструктура, а сам коридор будет запущен до 2024 года.

По расчетам Минтранса, использование беспилотников на М-11 позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.

Tele2 М11 Нева

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