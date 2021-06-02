В Москве возбудили дело о падении футбольных ворот на 6-летнего ребенка

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Москве на спортплощадке на Ярцевской улице на шестилетнего мальчика упали футбольные ворота. Это случилось 1 июня. По факту возбуждено уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК) возбудили по материлам проверки, которую провела Кунцевская прокуратура.

Пострадавший был госпитализирован.