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Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал Facebook виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в виде 17 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

Facebook признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.41 КоАП РФ, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Всего по четырем протоколам компании назначен штраф в размере 17 млн рублей.

Ранее Мировой суд Таганского района назначал компании штраф в размере 26 млн рублей. Компания признана виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать к несанкционированных акциях.

Facebook Москва Таганский суд Зульфия Гуринчук

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