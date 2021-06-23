Facebook обжаловал в российском суде штраф в 26 млн руб.

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Facebook оспорил административные штрафы, назначенные компании мировым судом Москвы за отказ удалять запрещенный контент.

Судебные заседания пока не назначены", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Мировой суд Таганского района Москвы 25 мая признал Facebook виновным в совершении восьми административных правонарушений и назначил компании штраф в размере 26 млн рублей.

Компания признана виновной по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ о неудалении запрещенной информации. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Ранее мировой суд Москвы оштрафовал на 6 млн рублей компанию Google за неудаление запрещенной информации. Также в начале марта была оштрафована на 4 млн рублей компания Mail.ru за аналогичное правонарушение, допущенное принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники". Позже штрафам на 8,9 млн рублей подвергся Twitter, на 5 млн рублей - Telegram, а также на 2,5 млн рублей - TikTok.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать к несанкционированных акциях.