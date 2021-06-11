Останкинская башня вновь откроется для посетителей 21 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Останкинская телебашня откроет все смотровые площадки 21 июня, сообщила в пятницу пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"В день открытия вся конструкция башни станет объектом свето-динамического представления, которое можно будет наблюдать из разных точек Москвы. Время проведения шоу: c 21:00 до 23:00 с небольшими перерывами", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Останкинская телебашня была закрыта для посетителей в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в Москве.