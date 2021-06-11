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Экс-банкир Гезин осужден на 3,5 года за растрату около 13 млрд рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Один из руководителей обанкротившегося Инвестбанка Владимир Гезин приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за растрату почти 13 млрд рублей.

"Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Гезина. Он осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в крупном размере)",- сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, "Гезин, занимая должность заместителя председателя правления коммерческого банка (АКБ "Инвестбанк" - ИФ) в период с марта 2012 года по декабрь 2013 года растратил более 12,7 млрд рублей, принадлежащих банку, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им юридическим и физическим лицам".

"При этом он действовал совместно с другими руководящими сотрудниками кредитной организации, уголовное дело в отношении которых находится в производстве следственного органа, в составе организованной группы", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в связи с заключением Гезиным досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил банкира к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Он взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, добавили в прокуратуре.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего, о взыскании причиненного ущерба на общую сумму более 8,3 млрд рублей.

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" прекратил деятельность 13 декабря 2013 года в связи с отзывом лицензии Центральным банком РФ.

Гезин входил в состав правления банка с декабря 2010 года по сентябрь 2012 года.

Инвестбанк Владимир Гезин Москва Таганский суд

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