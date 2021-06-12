Тоннели метро от Лианозово до поселка Северный готовы более чем наполовину

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Проходка тоннелей между станциями "Лианозово" и "Физтех" на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро выполнена более чем наполовину, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Тоннелепроходческие комплексы "Татьяна" и "Ирина", которые начали свою работу в ноябре прошлого года на строящейся станции "Лианозово", прошли более половины пути до будущей станции "Физтех", более того оба щита уже пересекли МКАД. Готовность правого и левого перегонных тоннелей оценивается в 63% и 55% соответственно", - рассказал он.

По его словам, на станциях этого участка также продолжается активное строительство.

Как сказал заммэра, на станциях "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы" заканчиваются земляные и ведутся монолитные работы, "в то время как на "Физтехе" приступили к устройству ограждающих конструкций котлована станции по методу "стена в грунте" и выносу сетей из пятна строительства".

Ранее Бочкарев сообщал, что участок Люблинско-Дмитровской линии метро до станции "Физтех" будет запущен в 2023 году. На этом участке откроют станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". На станции "Лианозово" будет организован переход на одноименную железнодорожную станцию.

Новый участок "салатовой" ветки метро пройдет вдоль Дмитровского шоссе.

Сейчас конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии на севере столицы является "Селигерская", которая была открыта для пассажиров в марте 2018 года. Из средств бюджета на проектирование и строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Селигерской" до поселка Северный выделено 48,728 млрд рублей.