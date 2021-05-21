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Восемь станций метро планируют открыть за пределами МКАД до 2024 года

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня мы ведем строительство восьми станций метро за пределами МКАД на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов города Москвы, открыть их планируется до 2024 года", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

В частности, это станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии, а также четыре станции Троицкой линии.

В настоящее время 29 станций столичной подземки размещены с внешней стороны МКАДа, к 2024 году количество таких станций увеличится до 37, добавили в столичном стройкомплексе.

Ранее сообщалось, что в Москве прорабатывается строительство двух новых линий метро - Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Обе "ветки" пройдут от Московского центрального кольца и далее выйдут за МКАД в южном и северо-западном направлениях.

Бирюлевская линия метро пройдет через семь районов столицы: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Пассажиры получат возможность удобной пересадки на МЦК, МЦД-5 и Большую кольцевую линию. Ранее сообщалось, что строительство Бирюлевской линии метро планируется начать после 2025 года.

На Рублево-Архангельской линии протяженностью почти 20 км будут станции "Пресня", "Улица Народного Ополчения, "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", "Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Работы по строительству новой радиальной линии начнутся до конца этого года.

Андрей Бочкарев Москва МКАД

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