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Движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД приостановлено

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пожар в здании рядом с платформой Бескудниково привел к сбою в движении поездов на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1) и Савеловском направлении МЖД в воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что приостановка связана с работой пожарного поезда, который участвует в ликвидации возгорания. Пожарному поезду освободили первый путь, чтобы он смог работать.

Ранее сообщалось, что возник пожар в здании ночного клуба на Керамическом проезде 8а. По данным из открытых источников, по этому адресу расположен ночной клуб "Терем".

Москва

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