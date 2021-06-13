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Пожар в клубе на севере Москвы потушили с помощью пожарного поезда

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Спасатели к 20:15 потушили пожар в здании ночного клуба на севере Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 20.15 пожар ликвидирован", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы загорелось трехэтажное здание ночного клуба по адресу: Керамический проезде 8а в Бескудниково. "Здание трехэтажное, кирпичное. Площадь составляет 200 квадратных метров", - сказали в ведомстве.

По данным из открытых источников, по этому адресу расположен ночной клуб "Терем".

Между тем, пожар в здании клуба рядом с платформой Бескудниково привел к сбою в движении поездов на Белорусско-Савеловском диаметре (МЦД-1) и Савеловском направлении МЖД в воскресенье. В ведомстве уточнили, что приостановка движения связана с работой пожарного поезда.

Движение уже восстановлено, поезда вводят в график, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Москва

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