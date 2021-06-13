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В Москве прошел концерт в поддержку реставрации англиканского собора

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Благотворительный концерт оперной певицы Светланы Касьян состоялся в резиденции посла Великобритании в РФ - все средства, собранные от его проведения, пойдут на реставрацию англиканского собора Москвы.

В ходе концерта были исполнены оперные арии российской и европейской классики, сообщил журналистам организатор акции, супруг Касьян и глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Обращаясь к собравшимся, британский посол Дебора Броннерт напомнила, что англиканский собор Святого Андрея был спроектирован как типично английская церковь в викторианском готическом стиле и освящен в 1885 году, всего через пару лет после храма Христа Спасителя. Сначала англиканский собор служил храмом, но после революции в его здании размещались сначала посольство, затем общежитие и, наконец, благодаря великолепной акустике собора, в течение 30 лет в его стенах располагалась главная студия звукозаписи "Мелодия". В 2016 году здание было возвращено англиканской общине на условиях 49-летней аренды в соответствии с обещанием, данным королеве Елизавете во время ее визита в Москву в 1994 году.

Как отметила посол, этот храм является "одним из мест встречи Востока и Запада, символом надежды на то, что традиция, вера и культура важнее политики, и то, что нас объединяет, важнее того, что разделяет нас".

В свою очередь настоятель англиканского собора Малкольм Рождерс отметил, что сегодня здание этого храма находится в плачевном состоянии: нужно укреплять фундамент, изношены кирпичи и камни, многие трубы и строительные конструкции не менялись со дня постройки, и здание начало "сыпаться изнутри".

"В рамках программы реставрации города нам пообещали выделить средства на крышу и стены, но нам необходимо собрать деньги на проект и работы по укреплению фундамента. Пока что удалось собрать около 15 миллионов рублей, которые ушли на срочные работы по укреплению фундамента и разработку проекта. Но чтобы выполнить наши обязательства, необходимо собрать еще 10 миллионов рублей, что в нынешней ситуации очень и очень тяжело", - добавил священник.

Москва Светлана Касьян Леонид Севастьянов Дебора Броннерт

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