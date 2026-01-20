В Петербурге в бывшей Англиканской церкви открылась вторая сцена Театра имени Шаляпина

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Петербурге состоялось торжественное открытие Концертного зала на Английской набережной - второй сцены Музыкального театра имени Шаляпина, сообщил в соцсетях губернатор города Александр Беглов.

"Наши реставраторы проделали большую работу: сохранили исторический интерьер, мозаики и росписи. Сам зал мы оснастили современной сценой и техническим оборудованием, продумали всё для комфортной работы артистов и удобства гостей", - написал он.

В концертном зале будут выступать симфонический оркестр "Северная Симфония" и камерный оркестр "Северная Симфониетта" под руководством Фабио Мастранджело, солисты и хор театра. Сцена также будет принимать коллективы города и других регионов.

В честь открытия сцены было показано световое шоу на фасаде здания и представлена театрализованная концертная программа.

В 2016 году здание бывшей Англиканской церкви (архитектор Джакомо Кваренги) было передано в оперативное управление Музыкальному театру имени Шаляпина. Почти 10 лет велись проектные, изыскательные, ремонтные и реставрационные работы. Был восстановлен исторический интерьер, витражи и мозаики XIX века, обустроены зрительские и закулисные пространства. Кроме того, был полностью восстановлен орган английской фирмы "Brindley and Foster" конца XIX века, который зазвучал после 100 лет молчания.