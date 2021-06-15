За неделю в 77 кафе и ресторанах Москвы нашли нарушения COVID-режима

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор по результатам проверок предприятий городского общепита выявил нарушения противоэпидемического режима в 77 объектах, 12 из них были опечатаны, следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что с 7 по 14 июня 2021 года было проведено 271 мониторинговое обследование.

Нарушения установлены на 77 объектах. В связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований составлено 12 протоколов о временном запрете деятельности, предприятия общественного питания были опечатаны.

Все материалы дел направлены в районные суды.

Часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.