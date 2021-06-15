В больнице в Коммунарке на ИВЛ оказалось пациентов больше, чем когда-либо ранее

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценков эфире программы "Антонимы" сообщил, что в учреждении находится сейчас 1 тыс. 447 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 407 человек - больше, чем когда-либо ранее.

Он констатировал, что обязательная вакцинация против COVID-19 является единственным выходом из ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, как и во всей стране, недовольны темпами вакцинации в России.

"Это единственный способ остановить вспышки коронавируса, дальнейшего его распространения. Другого способа победить коронавирус не существует", - сказал он.

Денис Проценко отметил, что ряд нарушений эпидемических мероприятий, которые допустили граждане, способствовали росту заболеваемости и приходу "третьей волны".

"Мы действительно расслабились: "фееричное" отношение к маскам, социальная дистанция, - все то, что делалось целый год (...) все это, по совокупности, дало вот этот взрыв (заболеваемости), назовём это "третья волна", - сказал Проценко.сти, как отметил врач, "честно фиксируется".

По словам Проценко, сейчас в больницу в Коммунарке поступает больше пациентов, чем в предыдущие "пиковые дни", связано это с тем, что вирус мутирует.

Особенностью новой мутации коронавируса стало укорачивание инкубационного периода, а также слабая реакция на терапию.

По данным на 15 июня, еще 14 185 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки.