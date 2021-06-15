Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 15.06В России 5 236 593+14 185В мире 176 272 461+311 982

В больнице в Коммунарке на ИВЛ оказалось пациентов больше, чем когда-либо ранее

В больнице в Коммунарке на ИВЛ оказалось пациентов больше, чем когда-либо ранее
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценков эфире программы "Антонимы" сообщил, что в учреждении находится сейчас 1 тыс. 447 пациентов с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 407 человек - больше, чем когда-либо ранее.

Он констатировал, что обязательная вакцинация против COVID-19 является единственным выходом из ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле, как и во всей стране, недовольны темпами вакцинации в России.

"Это единственный способ остановить вспышки коронавируса, дальнейшего его распространения. Другого способа победить коронавирус не существует", - сказал он.

Денис Проценко отметил, что ряд нарушений эпидемических мероприятий, которые допустили граждане, способствовали росту заболеваемости и приходу "третьей волны".

"Мы действительно расслабились: "фееричное" отношение к маскам, социальная дистанция, - все то, что делалось целый год (...) все это, по совокупности, дало вот этот взрыв (заболеваемости), назовём это "третья волна", - сказал Проценко.сти, как отметил врач, "честно фиксируется".

По словам Проценко, сейчас в больницу в Коммунарке поступает больше пациентов, чем в предыдущие "пиковые дни", связано это с тем, что вирус мутирует.

Особенностью новой мутации коронавируса стало укорачивание инкубационного периода, а также слабая реакция на терапию.

По данным на 15 июня, еще 14 185 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки.

Хроника коронавируса. Июнь.

12
Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия
Хроника 09 января 2020 года – 15 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Денис Проценко коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 15 июня

Крикалев может возглавить организацию, отвечающую за эксплуатацию МКС

Рогозин пообещал не перебарщивать с числом космических туристов

Регистрация на госуслугах станет автоматической при обращении в госорганы

Регистрация на госуслугах станет автоматической при обращении в госорганы

Росгвардейца задержали за убийство бывшей жены в Челябинске

"Медиазону" попросили внести в реестр иноагентов

На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных

На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных

Мигрантов, которые не обратятся в МВД до октября, депортируют из РФ

Госдума приняла закон, упрощающий выезд детей за рубеж

Путин продлил сроки пребывания мигрантам в РФ

Путин продлил сроки пребывания мигрантам в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');