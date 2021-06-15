Муниципального депутата Русакову оштрафовали за акцию 23 января в Москве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы оштрафовал главу Гагаринского муниципального округа столицы Елену Русакову на 150 тысяч рублей из-за участия в несанкционированной акции 23 января.

Она уточнила, что ей присудили штраф по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия)".

"Решение было принято на основании рапорта о том, что на одной из фотографий с акции якобы изображена я. Несмотря на то, что ходатайства от моего защитника по поводу экспертизы были, в этом было отказано", - отметила муниципальный депутат и добавила, что в ближайшее время ее защита будет обжаловать решение суда.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.