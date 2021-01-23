Несанкционированные акции оппозиции прошли в городах Поволжья

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу в крупных городах Приволжского федерального округа, передают корреспонденты "Интерфакса".

В Казани сторонники Навального прошли от центральной улицы Баумана до площади Свободы, где провели спонтанный митинг под окнами здания правительства Татарстана. Полиция выстроилась в цепь перед входом в здание, чтобы не пустить никого внутрь, но проведению митинга не препятствовала.

В Нижнем Новгороде участники акции прошли по пешеходной улице Большая Покровская до площади Минина, передал корреспондент "Интерфакса".

Маршрут активистов в Самаре пролегал от площади Героев 21-й Армии до площади Славы, к зданию областного правительства. Далее шествие двинулось в сторону площади Революции. Как сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве Самарской области, по официальным данным в шествии приняли участие 950 человек.

В Уфе участники прошли по центральным улицам города до площади имени Салавата Юлаева, а затем к зданию администрации главы республики и региональному правительству.

Акция оппозиции прошла и в Саратове. Мероприятие завершилось на площади Столыпина, перед зданиями областной и городской думы и мэрии. В пресс-службе ГУМВД области агентству сообщили, что акция прошла без происшествий.

Морозная погода не помешала провести акцию оппозиционерам Перми, мероприятие длилось в течение двух часов, передает корреспондент "Интерфакса". Сначала активисты устроили шествие по Комсомольскому проспекту и улице Ленина, а в завершении провели митинг у Пермского академического Театра-Театра. Стычек протестующих и полицейских не было, акция прошла спокойно.

Сторонники Навального собрались в субботу и в центре Ижевска, а также на площади Республики в Чебоксарах.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями от властей и полиции о количестве участников акций и задержанных.

Задержания руководителей штабов в регионах

До начала акции о своем задержании сообщил координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов.

Координатора штаба в Чебоксарах Семена Кочкина арестовали на семь суток за "повторное нарушение порядка организации массовых мероприятий", сообщили активисты штаба на своей странице в соцсети.

Телеграм канал "штаб Навального в Пензе" сообщил, что в ходе акции задержали координатора Антона Струнина.

Полиция задержала и координатора штаба в Перми Сергея Ухова. В своем телеграм-канале он сообщил, что находится в суде. Позднее Ухов сказал, что суд арестовал его на пять суток. По словам активиста, на него был составлен протокол за видеоролик, где он призывал идти на акцию.

О задержании координатора штаба в Казани Олега Емельянова сообщили в соцсети местные сторонники оппозиционера.

В телеграм-канале регионального штаба Навального в Башкирии сообщается, что в начале акции задержана координатор Лилия Чанышева. Также активисты заявили, что юрист штаба Федор Телин задержан на пять суток. Волонтера Ольгу Комлеву, задержанную более суток назад, отпустили из полиции, ей назначен штраф на 25 тыс. рублей.

Задержания журналистов в регионах

О задержании сообщила в телеграмм-канале издания журналист "Idel.Реалии" в Чебоксарах Дарья Комарова. "Сотрудники полиции объяснили, что акция не была согласована, в связи с этим я была задержана. Мне не дали возможость показать пресс-карту и редакционное задание. У меня отняли камеру, но обещали вернуть", - написала она.

Ранее сообщалось, что в Казани на акции оппозиции полиция задержала журналистов телекомпании "Эфир", изданий "Татар-Информ", Progorod, Kazanfirst. Позже главный редактор "Казанского репортера" Антон Райхштат сообщил агентству, что его и задержанных с ним представителей СМИ отпустили без составления протокола.

Ситуацию прокомментировал председатель союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

"Это неправильно, конечно, - сказал он "Интерфаксу". - Зачем мешать людям осуществлять их профессиональную деятельность".