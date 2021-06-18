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В 25 московских "Пятерочках" выявили COVID-нарушения

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московский Роспотребнадзор выявил в 25 магазинах "Пятерочка" нарушения противоэпидемических требований, сообщает ведомство.

Отмечается, что за 16-17 июня специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проверили 70 магазинов "Пятерочка, из них с нарушениями требований санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях пандемии работало 25 магазинов.

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Наиболее частыми нарушениями были отсутствие социальной разметки на полу, отсутствие у посетителей и сотрудников магазина средств индивидуальной защиты, невыполнение требований к термометрии работников и отсутствие санитайзеров.

В Роспотребнадзоре отметили, что по фактам нарушений в отношении юридических лиц составлено 25 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП . Один магазин был опечатан.

Указанная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред, для юридических лиц - штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Москва Пятерочка Роспотребнадзор

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