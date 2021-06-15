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Кафе Gucci в центре Москвы временно закрыли за нарушение COVID-мер

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах в Москве за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщила главный специалист-эксперт столичного управления службы Олеся Суюсанова.

"Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci (юридическое лицо ООО "Маргарита 28") по адресу: Малая Бронная, 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения COVID-19", - сказала Суюсанова журналистам.

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Она пояснила, что посетители кафе не соблюдают социальную дистанцию, не надевают маски и перчатки при входе в заведение, в помещениях Gucci shop & bar отсутствует специальная разметка. Здесь также не проверяют температуру тела у клиентов.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело, кафе опечатано до решения суда, добавила Суюсанова.

За эти нарушения заведение могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб. Также кафе могут закрыть на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией выявило ряд нарушений требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop & bar.

Предполагалось, что магазин Gucci shop & bar открытый во временном формате поп-ап, будет работать до 20 июня. Бумажные стаканчики для кофе с символикой Gucci, которые можно было взять в этом заведении навынос, выставляли на продажу на Avito за 15 тыс. рублей.

Gucci Москва коронавирус Роспотребнадзор

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