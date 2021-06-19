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В Москве произошел пожар на складе пиротехники

В Москве произошел пожар на складе пиротехники
Пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы в субботу загорелся склад с пиротехникой, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

"На складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной произошел пожар, слышны многочисленные взрывы", - рассказали они.

В столичном главе МЧС агентству подтвердили факт пожара, сообщив, что спасатели к месту происшествия выехали.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при пожаре на складе пиротехники на Лужнецкой набережной никто не пострадал. Он также сказал, что разрываются фейерверки.

По данным собеседника агентства, возгорание возникло на площади 200 кв. м. Пожару присвоен второй ранг.

Позже в пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что "поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где по предварительной информации происходит возгорание в одноэтажном здании".

В свою очередь в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что в районе пожара ограничено движение транспорта.

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