К тушению пожара в центре Москвы привлекут авиацию

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пожару на Лужнецкой набережной в Москве повысили номер сложности до третьего, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Огонь со склада перекинулся на соседнее здание", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте пожара создан штаб пожаротушения.

Между тем в пресс-службе МЧС России сообщили, что в ведомстве "принято решение о привлечении авиации".

По данным спасателей, площадь пожара составляет 150 кв. м.

Ранее сообщалось о пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной. В районе ЧП ограничено движение транспорта.

Как отметили в столичном департаменте транспорта, с Фрунзенской набережной нельзя съехать на Лужнецкую набережную: движение перекрыто. "На месте работают оперативные службы. Выбирайте пути объезда", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.