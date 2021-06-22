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В помещении серверной в здании МВД РФ в Москве произошло задымление

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Перегрузка системы охлаждения вызвала задымление в серверной в здании МВД России в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства.

"Сегодня около 21 часа 50 минут в одном из технических помещений административного здания МВД России, расположенного по адресу улица Житная, дом 12, по предварительной информации, вследствие перегрузки системы охлаждения в серверной произошло задымление", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.

"В настоящее время принимаются меры по ликвидации задымления. Точные причины произошедшего будут установлены по результатам необходимых проверочных мероприятий", - добавили в МВД.

МВД России Москва

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