Задымление в серверной в здании МВД России в Москве ликвидировано

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Задымление в серверной в здании МВД России в Москве ликвидировано, сообщили в пресс-центре министерства.

"В настоящее время задымление ликвидировано. Работа информационных и телекоммуникационных систем не нарушена", - сказали в МВД.

Ранее сообщалось, что задымление произошло в северной в здании МВД России в центре Москвы вследствие перегрузки системы охлаждения.

В результате инцидента пострадавших нет.

"Точные причины произошедшего будут установлены по результатам необходимых проверочных мероприятий", - добавили в МВД.