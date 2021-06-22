Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:25Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 158+298 789

Шойгу открыл в Подмосковье Аллею Союзников советского народа в ВОВ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу в подмосковной Кубинке во вторник принял участие в церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне.

"Сегодня мы не можем не вспомнить тех, кто вместе с нами плечом к плечу воевал в той большой, тяжёлой кровопролитной войне. Союзников было много. Но в таких войнах чем ближе союзники, чем теснее стоят они плечом к плечу, тем быстрее одерживается победа. И сегодня мы открываем первые памятники нашим союзникам", - сказал Шойгу на церемонии.

По его словам, в благодарность за весомый вклад китайских и монгольских друзей в Великую Победу Аллея Союзников открывается скульптурными композициями, посвященными бойцам двух государств.

Шойгу сообщил, что на Алее Союзников появятся памятники французам из авиаполка "Нормандия-Неман", американским военным, которые принимали участие в войне ещё до открытия Второго фронта. "Я имею в виду всё, что касалось перегона самолётов по Алсибу - Аляска, Чукотка, Сибирь. Тогда американскими и советскими лётчиками было перегнано больше восьми тысяч самолётов. Конечно, здесь появятся все те, кто принимал участие в войне, кто помогал нам и вместе с нами имеет полное право праздновать эту победу", - сказал министр.

Он отметил, что 22 июня - день трагический, который символичен и знаменателен для открытия подобного рода монументов.

"Мы это будем делать каждый год, открывать каждый год новые и новые памятники, отдавая дань уважения всем тем, кто плечом к плечу сражался в той войне", - сказал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства совместно с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в мемориальной части музейного комплекса "Дорога памяти" принял участие в церемонии закладки гильз с землей из сожжённых деревень Хатынь, Ола и Борки в мемориал при участии официальных лиц и представителей от республики.

После этого начался мемориальный концерт "Тот самый длинный день в году..." с участием Льва Лещенко, Игоря Бутмана, Хиблы Герзмава, Тамары Гвердцители, Владимира Машкова и других деятелей культуры.

Ранее в соборе Воскресения Христова в Кубинке - Главном храме ВС России - прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны и посвященная павшим в борьбе с фашизмом.

Сергей Шойгу Кубинка

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Нужный для похода в кафе в Москве ПЦР-тест можно сдать только в лабораториях ЕМИАС

Пандемия коронавируса

Рестораторы сочли, что новые требования к общепиту Москвы лучше, чем локдаун

Все кафе Москвы станут COVID-free, мероприятия свыше 500 участников отменят. Обобщение

Все кафе Москвы станут COVID-free, мероприятия свыше 500 участников отменят. Обобщение

"Спутник Лайт" для вакцинации иностранцев поступит в Москву в течение недели

Пандемия коронавируса

Эксперт счел невыполнимыми новые требования к работе общепита в Москве

Эксперт счел невыполнимыми новые требования к работе общепита в Москве

В Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые и переболевшие

В Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые и переболевшие
Пандемия коронавируса

Работу пунктов вакцинации в поликлиниках Москвы продлили до 22:00

Депздрав предложил привить от коронавируса 90% москвичей старше 60 лет

Пандемия коронавируса

В мэрии назвали временным снижение заболеваемости COVID в Москве

В мэрии назвали временным снижение заболеваемости COVID в Москве

Температурный рекорд 1917 года побит в Москве

Температурный рекорд 1917 года побит в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');