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Акция "Свеча памяти" прошла в главном храме ВС РФ

На рассвете 22 июня жители городов России зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны

Акция "Свеча памяти" прошла в главном храме ВС РФ
Акция "Свеча памяти" в Главном храме Вооруженных сил России
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В соборе Воскресения Христова в Кубинке - Главном храме ВС России - прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны и посвященная павшим в борьбе с фашизмом, сообщили журналистам в Минобороны России.

"В рамках акции ровно в 4 утра военнослужащие установили свечи с огнем, взятым с Могилы Неизвестного Солдата, у памятника Матерям, также огонь памяти зажгли у монументов со специально привезенной в музей землей с мест самых ожесточенных боев Великой Отечественной", - сказали в ведомстве.

В мемориальной части музейного комплекса вдоль стен установлены монументы с гильзами от снарядов к 57-мм противотанковому орудию ЗИС-2. Всего таких гильз свыше 15 000. Все они наполнены землей с мест захоронений советских воинов. Земля собиралась не только в России, но и по всему миру, где есть хоть один похороненный советский солдат. На каждой гильзе указано место, откуда она привезена. Более 40 государств передали горсти земли с мест захоронений воинов на своей территории.

Акция "Свеча памяти" прошла также по всей России. Жители разных городов страны почтили память погибших и на рассвете зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.

В ночь на 22 июня в память жертв Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла панихида.

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