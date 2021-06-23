"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до четверга

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Объявленный в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до вечера четверга, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы.

Синоптики прогнозируют, что рекордная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров не раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в среду в Москве ожидается до 36, в четверг - до 37, в пятницу - до 36, в субботу - до 34, в воскресенье - до 32 градусов.

Кратковременные дожди в столичном регионе возможны не раньше субботы.

Москва во вторник побила температурный рекорд дня, установленный 22 июня 1917 года (31,8). Воздух на главной метеостанции города на ВДНХ, по уточненным данным, раскалился до 33,7 градуса.

В среду столица с огромной долей вероятности побьет сразу два температурных рекорда - дня (33,6 градуса в 1948 году) и абсолютный для всего июня (34,7 градуса в 1901 году).

По информации Гидрометцентра России, значения ультрафиолетового индекса до конца недели, по оценке синоптиков, будут достигать в столице интервала 6-8 (уровень излучения от высокого до очень высокого - ИФ).

Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.