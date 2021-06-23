Что случилось этой ночью: среда, 23 июня

Возможное ужесточение ограничений в Подмосковье из-за COVID-19, продление "оранжевого" уровня опасности в Москве, прогноз по рекордному объему выдачи ипотеки в РФ в 2021 году

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Воробьев не исключил ужесточения ограничений в Подмосковье из-за COVID-19. Губернатор Московской области указал, что введет новые меры против коронавируса в публичных местах в случае если увидит "высокие цифры" по заражениям. Он считает, что это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна.

- "Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до четверга. На сайте Гидрометцентра России отметили, что в столице установилась аномально жаркая погода, а среднесуточная температура поднялась выше нормы на 7-10 градусов. Ожидается, что в ближайшие дни показания термометров не раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений. В среду столица может побить сразу два температурных рекорда - дня (33,6 градуса в 1948 году) и абсолютный для всего июня (34,7 градуса в 1901 году).

- В НКР спрогнозировали рекордный объем выдачи ипотеки в РФ в 2021 году. Агентство ожидает роста новых выдач до 4,6-4,8 трлн рублей по итогам текущего года против 4,4 трлн рублей в 2020 году. Эксперты полагают, что изменения параметров льготной программы ипотеки окажут давление на динамику ипотечного рынка во второй половине года, однако спрос на нее останется достаточно высоким.

- Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины. Стивен Хоге отметил, что компания увеличит эффективность препарата в четвертом квартале этого года. Он указал, что если первый вариант вакцины Moderna изготовили за пять месяцев, при этом было проведено множество клинических испытаний, то сейчас корпорации не нужно будет делать длительные тесты, а значит разработка улучшения займет около трех месяцев.

- Саудовцы, причастные к убийству Хашкаджи, прошли подготовку в США. По данным The New York Times, базирующаяся в Арканзасе охранная компания Tier 1 Group провела обучение четырех саудовцев, включая занятия по "безопасной стрельбе" и "противодействию нападению", носившие оборонительный характер. По словам одного осведомленного источника издания, обучение также включало работу по наблюдению и ближнему бою.