"Шереметьево" решило открыть терминал С уже в июле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" вновь поменял планы по возобновлению работы международного терминала С, закрытого в прошлом году на фоне COVID-кризиса авиаперевозок: теперь открытие ожидается уже в июле.

"Международный аэропорт "Шереметьево" информирует о планируемом открытии в июле 2021 года терминала С. Планируемое открытие связано с намерением аэропорта предоставить лучшие условия для пассажиров с учетом обязательного исполнения противоэпидемических рекомендаций Роспотребнадзора и в связи с увеличением международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с рядом иностранных государств", - сообщила "Интерфаксу" директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова.

Как сообщалось, с 22 июня РФ возобновила полноценное авиасообщение с Турцией, с 28 июня будут открыты регулярные рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, на Кипр.

В терминал С, по словам Захаренковой, планируется перевод международных рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из терминала D, который сейчас обслуживает внутренние и международные линии. Это "позволит обеспечить соблюдение единого технологического процесса обслуживания пассажиров и рейсов в северном терминальном комплексе (терминалы В и С) и создать максимально удобные условия для трансферных пассажиров".

Терминал С будет работать круглосуточно, в нем будут доступны бизнес-залы, магазины дьюти фри, пункты питания и рестораны, паркинг и другие сервисы, отметила Захаренкова.

Еще в мае первый замгендиректора "Шереметьево" Андрей Никулин говорил журналистам, что открытие терминала С планируется только в мае 2022 года, после завершения реконструкции F. Чуть ранее, в апреле, замгендиректора аэропорта по коммерческой деятельности Федор Сытин анонсировал открытие С в начале следующего года.

Терминал С был закрыт в марте прошлого года на фоне решения правительства ограничить авиасообщение за рубеж. Параллельно "Шереметьево" приостановило работу международных терминалов D и E. После этого внутренние рейсы обслуживались через B, международные, которыми россияне возвращались из-за границы, – через F. В июле прошлого года, перед тем как РФ объявила о возобновлении рейсов в города Турции, Лондон и Занзибар, "Шереметьево" открыло D.

"Шереметьево" – крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания – "Аэрофлот". В прошлом году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, пассажиропоток аэропорта упал на 60%, до 19,6 млн человек. Аэропорт контролирует ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%): эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, 2,43% – у "Аэрофлота", 1,05% – у менеджмента МАШ.