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"Шереметьево" 23 июля возобновит работу международного терминала С

"Шереметьево" 23 июля возобновит работу международного терминала С
Фото: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" в пятницу возобновляет работу международного терминала С, закрытого весной прошлого года на фоне падения перевозок из-за COVID-19.

В этот же день базовый перевозчик аэропорта - "Аэрофлот" - переведет в С свои зарубежные рейсы из терминала D.

Терминал С будет работать круглосуточно, в нем будут доступны бизнес-залы, магазины дьюти фри, пункты питания и рестораны, паркинг и другие сервисы, сообщили в пресс-службе "Шереметьево".

Решение возобновить работу С связано с увеличением международных рейсов "Аэрофлота" по мере открытия авиасообщения из РФ в другие страны.

Терминал С - один из пяти терминалов "Шереметьево", обслуживающих регулярные рейсы, - был закрыт в марте прошлого года на фоне решения правительства ограничить авиасообщение за рубеж. Параллельно были закрыты международные терминалы D и E. Внутренние рейсы после этого обслуживались через B, международные, которыми россияне возвращались из-за границы, - через F.

В июле прошлого года, перед тем как РФ объявила о возобновлении рейсов в города Турции, Лондон и Занзибар, "Шереметьево" открыло D. Терминал E по-прежнему остается закрытым.

Шереметьево Москва

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