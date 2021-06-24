В Царицыно ликвидировали пожар на складе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Потушен пожар в складском здании в московском районе Царицыно, сообщает в четверг Главное управление МЧС РФ по Москве.

"Принятыми мерами в 03 часа 03 минуты пожар был локализован, а 05 часов 06 минут ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре на складе на юге Москвы по адресу: ул. Промышленная, дом 11 "А", площадь пожара составила около 600 кв. метров.