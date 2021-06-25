Пассажир упал на рельсы станции "Зябликово" столичного метро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел утром на Люблинско-Дмитровской линии московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам на рельсы станции "Зябликово" упал пассажир, его удалось спасти. Для подъема пострадавшего на платформу отключалось напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, в настоящее время движение на "салатовой" ветке метро входит в график.

В пресс-службе столичного метрополитена уточнили, что интервалы в движении поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены из-за человека на пути. В 09:40 пятницы столичный департамент транспорта уточнил, что движение на линии вводится в график. Других подробностей не поступало.