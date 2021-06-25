Сбой произошел на синей ветке столичного метро

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - На центральном участке Арбатско-Покровской линии вечером в пятницу временно увеличены интервалы движения, сообщается в твиттере столичного метрополитена.

"Ранее на станции "Арбатская" высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции "Площадь революции", - говорится в сообщении.

Состав убран с линии для проверки.

Столичный департамент транспорта в 19:05 уточнил, что движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Это второй за день сбой в московском метро. Утром из-за падения пассажира на рельсы станции "Зябликово" были увеличены интервалы движения на Люблинско-Дмитровской линии. Пассажир выжил.

Это второй за день сбой в московском метро. Утром из-за падения пассажира на рельсы станции "Зябликово" были увеличены интервалы движения на Люблинско-Дмитровской линии. Пассажир выжил.