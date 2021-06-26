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На Солнцевской линии метро Москвы возобновили движение поездов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Около 20 минут потребовалось днем в субботу для восстановления движения поездов на Солнцевской линии московского метро после инцидента с пассажиром.

"Движение поездов на Солнцевской линии (8А) восстановлено и вводится в график", - говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что инцидент с пассажиром произошел около 14:00 на станции "Солнцево", прерывалось движение поездов от станции "Рассказовка" до станции "Говорово". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Данных о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, не поступало.

Москва Солнцево

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