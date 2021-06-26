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На станции "Солнцево" московского метро на пути упал пассажир

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем в субботу на Солнцевской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Солнцевской линии (8А) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути станции "Солнцево", - говорится в сообщении.

Данных о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, пока не поступало.

Накануне в московском метро произошло два сбоя: на Люблинско-Дмитровской линии (из-за падения пассажира на рельсы) и Арбатско-Покровской линии (из-за неисправного состава).

В 14:10 департамент уточнил, что на Солнцевской линии нет движения поездов от станции "Рассказовка" до станции "Говорово". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Москва Солнцево

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