Главу фракции КПРФ в Мосгордуме задержали на встрече с избирателями

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Восемь человек, в том числе глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, задержаны во время встречи избирателей с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным в Москве, сообщил "Интерфаксу" секретарь московского городского комитета КПРФ по организационно-партийной работе Павел Тарасов.

"Да, задержаны восемь человек, в том числе, председатель КПРФ (в Мосгордуме) Николай Зубрилин", - сказал он.

Тарасов уточнил, что в настоящее время не обладает информацией, по какой статье задержан депутат. Как отметил Тарасов, мероприятие проходило в формате встречи Рашкина с избирателями.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в СМИ появилась информация о встрече в Новопушкинском сквере Москвы несогласных с обязательной вакцинацией от коронавируса граждан с депутатами КПРФ.