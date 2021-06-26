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Что произошло за день: суббота, 26 июня

Ливень в Ялте, рекорд по смертности от COVID в Петербурге, поступление "Спутника Лайт" в гражданский оборот

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Ялте в субботу за два часа выпало около половины месячной нормы осадков. Улицы города, недавно пострадавшего от наводнения, снова превратились в реки. Службы Ялты получили 21 сигнал о подтоплениях.

- В Петербурге за сутки зарегистрировали рекордное число умерших от COVID-19. Скончались 107 пациентов - это максимум за время пандемии среди всех регионов. В целом по стране за сутки заболели 21 665 человек, умерли 619 пациентов. В Москве прирост составил 8 457 случаев COVID.

- Вакцина "Спутник Лайт" поступила в гражданский оборот. Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, препарат планируют применять для вакцинации переболевших, ранее привитых и "определенной категории молодого населения". Вакцина разрешена только для людей моложе 60 лет.

- Эрдоган дал старт строительству канала "Стамбул", который станет дублером пролива Босфор. Стоимость проекта оценивается в $15 млрд, работы планируется завершить через шесть лет.

- Главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина задержали на встрече с избирателями. В правоохранительных органах ситуацию пока не прокомментировали, в СМИ ранее появилась информация о встрече в Новопушкинском сквере несогласных с обязательной вакцинацией от коронавируса.

- Мужчина скончался в результате стрельбы в Ивановской области. По данным следствия, в Кохме в ночь на 26 июня возникла ссора между 30-летним мужчиной, его знакомыми и хозяином дома, к которому они пришли для выяснения отношений. Один человек получил смертельные ранения, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Одного подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

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