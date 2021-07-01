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Власти Москвы опровергли утечку персональных данных и проблемы с QR-кодами

Власти Москвы опровергли утечку персональных данных и проблемы с QR-кодами
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы и утечках персональных данных пользователей, сбои в работе ЕМИАС также не были зафиксированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ДИТ.

"Сервисы получения QR-кодов работают в штатном режиме, получить их по-прежнему может любой гражданин, прошедший вакцинацию, переболевший коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющий отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС", - сказали в ДИТ Москвы.

Там отметили, что в базе цифровых сертификатов не содержится информация о телефонах и адресах электронной почты пользователей. "Она содержит только инициалы и даты рождения граждан - этой информации достаточно для подтверждения владельца QR-кода", - рассказали в департаменте.

Ранее издание Readovka сообщило, что ему стало известно о сбое на сайтах ЕМИАС мэрии Москвы и проблемах на сайтах immune.mos.ru, mos.ru и gosuslugi.ru.

В связи с осложнением ситуации с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время – с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

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