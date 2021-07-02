Обучающиеся в Москве петербуржцы смогут получить QR-код на госуслугах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - С 1 июля у жителей Петербурга появилась возможность на обновленном портале госуслуг узнать свой статус о вакцинации, о перенесенном заболевании и получить QR-код, сообщил вице-губернатор Станислав Казарин.

В Петербурге система QR-кодов не введена. Но такие коды необходимы тем, кто отправляется в регионы, где действуют подобные ограничения, например, в Москве, напомнили в Смольном.

В Петербурге пока только изучают возможность введения QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Решение будет принято после оценки опыта Москвы, заявил на этой неделе в эфире телеканала "Санкт-Петербург" глава комитета по промышленной политике Алексей Яковлев. По его словам, использовать ограничительные меры необходимо в крайнем случае.

В Москве система посещения ресторанов и кафе с использованием QR-кодов заработала с понедельника. Без кодов можно посещать только летние веранды. А после 12 июля и это будет запрещено. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов по итогам первых дней работы сообщил, что выручка предприятий общепита упала на 80%.