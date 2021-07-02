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Мэрия сообщила о снижении уровня безработицы в Москве до 0,59%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В российской столице уровень безработицы опустился до 0,59%, сообщил журналистам руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

"Сейчас, благодаря активным действиям труда и соцзащиты, благодаря активному взаимодействию с работодателями (...) удалось добиться существенного снижения (безработицы - ИФ). Сейчас уровень безработицы составляет 0,59%", - сказал Пуртов на полях Московского урбанистического форума.

Он напомнил, что в прошлом году произошел большой скачок безработицы, который достиг 2,5%. Также этот скачок был связан с предоставлением выплат безработным.

"Отчасти мы наблюдали за теми людьми, которые встали на учет в качестве безработного исключительно с целью получения выплаты", - отметил руководитель департамента.

3 июня заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что уровень безработицы в городе составляет 0,63%, число безработных сократилось на 51,6% по сравнению с началом 2021 года.

Кирилл Пуртов Москва

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