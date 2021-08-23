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Промпроизводство в Москве в 2020 году выросло более чем на 12%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Москве пересмотрели показатели развития обрабатывающей промышленности за 2020 год, по уточненным данным Росстата, промпроизводство в регионе за минувшый год выросло на 12,2%, рост в обрабатывающей промышленности составил 16,4%, сообщил заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.

По оценке начала года эти показатели равнялись 5,1% и 5,9% соответственно, добавил он. В целом же по России за 2020 год промышленное производство сократилось на 2,6%.

Рост этой сферы в подобных условиях свидетельствует "о большей устойчивости столичной экономики к воздействию кризисных явлений, связанных с развитием пандемии", отметил вице-мэр.

Оценка индекса промпроизводства изменилась после уточнения показателей по ряду отраслей промышленности.

"Пересмотрен объем выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Если предварительные данные свидетельствовали о росте на 38,8% по сравнению с 2019 годом, то по уточненным данным Росстата объемы производства в этой сфере увеличились на 71,7%", - рассказал "Интерфаксу" руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

По его словам, также был зафиксирован двукратный рост производства резиновых и пластмассовых изделий. Увеличился выпуск бумаги и изделий из нее, пищевой продукции.

Москва Владимир Ефимов Александр Прохоров Росстат

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